Eskişehirspor Hatıra Ormanı Projesi için protokol imzalandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor için oluşturulması planlanan hatıra ormanı için protokol imza töreni düzenlendi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor için oluşturulması planlanan hatıra ormanı için protokol imza töreni düzenlendi.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, daha önce Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ile istişareleri yapılan Eskişehirsor Hatıra Ormanı projesi için Tarım ve Orman Bakanlığından resmi izinler alındı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde bir araya gelen Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, Başkan Vekili Fatih Sezer ile Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel ve İşletme Müdürü Doğan Kiras, proje için oluşturulan protokole imza attı.

Açıklamada kampanya detaylarının gelecek günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık