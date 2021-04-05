Eskişehirspor GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde başlayan antrenmanlarda, dün oynanan Altınordu maçında 90 dakika görev alan Es-Es'li oyuncular rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Takımın kalan oyuncuları ise ısınma çalışmalarının ardından pas ve koordinasyon çalıştı. Altınordu maçının ardından küme düşen Eskişehirspor, ligde 8 puan ile son sırada bulunurken, GTZ Giresunspor ise 57 puanla lider olarak yer alıyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı