Eskişehirspor GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
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Eskişehirspor GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eskişehirspor GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.

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Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 29. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde başlayan antrenmanlarda, dün oynanan Altınordu maçında 90 dakika görev alan Es-Es'li oyuncular rejenerasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Takımın kalan oyuncuları ise ısınma çalışmalarının ardından pas ve koordinasyon çalıştı. Altınordu maçının ardından küme düşen Eskişehirspor, ligde 8 puan ile son sırada bulunurken, GTZ Giresunspor ise 57 puanla lider olarak yer alıyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
Eskişehirspor GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı
Eskişehirspor GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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