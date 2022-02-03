Eskişehirspor, Galatasaray tişörtü giyen altyapı oyuncusuyla yollarını ayırdı
AA, Deniz Açık - Spor
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TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, üzerinde "Galatasaray" yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafı paylaşan 17 Yaş Altı Takımı oyuncularından Egehan Has'ın kulüple ilişkisinin kesildiğini bildirdi.
TFF 2. Lig ekiplerinden Eskişehir spor, üzerinde "Galatasaray" yazılı tişörtle çektirdiği fotoğrafı paylaşan 17 Yaş Altı Takımı oyuncularından Egehan Has'ın kulüple ilişkisinin kesildiğini bildirdi.
Siyah-kırmızılı kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Eskişehirsporumuz altyapı oyuncularından Egehan Has'ın özel bir spor salonunda başka bir takım tişörtüyle sosyal medya hesaplarında paylaşım yapması sebebiyle kulübümüzle ilişiği kesilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."
AA / Deniz Açık - Spor