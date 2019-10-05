Eskişehirspor-fatih karagümrük: 1-3

05.10.2019 18:28

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Kutluhan Bilgi (xxx), Gökmen Baltacı (xxx), Cemal Alpay (xxx).

ESKİŞEHİRSPOR: Melih (xx)- Sissoko (xxx)(Dk.81 Mete Kaan x), Berkay (xx), Sekidika (xx), Emre (xx), Milinkovic (xx)(Dk. 52 Kıvanç xx), Issah (xx)(Dk. İbrahim Halil xx), Erdal(xx), Mehmet Feyzi (xx), Mehmet Özcan (xx), Cemali (xx).

FATİH KARAGÜMRÜK: Saranov (xx)- Dobrovoljc (xxx), Barış (xx), Darri (xxx)(Dk.77 Mervan xx), Zeki (xx)(Dk.69 Barış xx), Erkan (xxx), Emeghara (xxx)(Dk.90 Alparslan x), Koray (xxx), Sabo (xx), Çağrı (xx), Bülent (xx).

GOLLER: Dk.19, Dk.25 Erkan Zengin, Dk.52 Emeghara (Fatih Karagümrük), Dk.55 Emre Güral (Eskişehirspor).

SARI KART: Koray Altınay, Barış Başdaş, Brahim Darri, Erik sabo, Bojan Saranov, Barış Özbek (Fatih Karagümrük), Emre Güral, Mehmet Feyzi Yıldırım (Eskişehirspor).

TFF 1'inci Lig'in 7'nci haftasında Eskişehirspor, kendi evinde konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu.

6'ncı dakikada soldan Milinkovic'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Erdal Akdari'nin kafa vuruşu kalecinin kucağında kaldı.

19'uncu dakikada ceza sahasına ara paslarla giren Erkan Zengin topu ağlara gönderdi. (0-1)

25'inci dakikada Fatih Karagümrük'ün kazandığı serbest vuruşta ceza sahası yayı üzerinde falsolu vuruş yapan Erkan Zengin topu ağlarla buluşturdu. Durum 0-2 oldu.

52'nci dakikada Erkan Zengin'in ceza sahası içinde attığı pasla buluşan Emeghara, topu ağlarla buluşturdu. (0-3)

55'inci dakikada Cemali'nin korner vuruşunda arkaya seken topu Emre Güral'ın önüne kaldı. Güral, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. (1-3)

Kaynak: DHA

- Eskişehir