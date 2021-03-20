Eskişehirspor Espor yeni sezon FIFA Pro Clubs kadrosunu açıkladı
eskisehir_espor yeni sezon FIFA Pro Clubs kadrosunu açıkladı!
FIFA Pro Clubs yeni sezonu 29 Mart'ta başlıyor. Takımlar sezon başlamadan önce yeni kadrolarını ve eklenen yeni isimleri açıklamaya devam ediyor. Eskişehirspor Espor FIFA Pro Clubs kadrosuna katılan yeni oyuncuları açıkladı.
Geçtiğimiz günlerde yeni formalarını da tanıtan Eskişehirspor Espor Takımı "Yeni formalarımız altında yeni zaferlere, yeni şampiyonluklara.." şeklinde paylaşım yapmıştı. Şimdi ise yeni kadrosunu bizlerle paylaştı.
Eskişehirspor Espor FIFA Pro Clubs Kadrosuna Katılan Yeni Oyuncular
Kaptan: Batuhan Özpınar
Batuhan Özpınar
Uluhan Alan
Emre Eren Özpınar
Eren Yapan
Berkay Köse
Göktuğ Mert Karakayalar
Efe Emre Yüksel
Yusuf Can Kılınç
Efe Okur
Berat Aydın
Tolga Bektaş
Berke Kılınç
Armaüan Uslu
Kerem Deniz Okan
Çağrı Akalın
Bakı Can Yükseker
Çağlar Coşkun
Yunus Öztürk
Çağrı Dinç
Salih Koç
Sına Bayramkaya
Kaynak: Playerbros