Eskişehirspor Espor yeni sezon FIFA Pro Clubs kadrosunu açıkladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehirspor Espor yeni sezon FIFA Pro Clubs kadrosunu açıkladı

20.03.2021 14:19 | Son Güncelleme: 20.03.2021 14:28
Eskişehirspor Espor yeni sezon FIFA Pro Clubs kadrosunu açıkladı

eskisehir_espor yeni sezon FIFA Pro Clubs kadrosunu açıkladı!

FIFA Pro Clubs yeni sezonu 29 Mart'ta başlıyor. Takımlar sezon başlamadan önce yeni kadrolarını ve eklenen yeni isimleri açıklamaya devam ediyor. Eskişehirspor Espor FIFA Pro Clubs kadrosuna katılan yeni oyuncuları açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde yeni formalarını da tanıtan Eskişehirspor Espor Takımı "Yeni formalarımız altında yeni zaferlere, yeni şampiyonluklara.."  şeklinde paylaşım yapmıştı. Şimdi ise yeni kadrosunu bizlerle paylaştı.

Eskişehirspor Espor FIFA Pro Clubs Kadrosuna Katılan Yeni Oyuncular

Kaptan: Batuhan Özpınar

Batuhan Özpınar

Uluhan Alan

Emre Eren Özpınar

Eren Yapan

Berkay Köse

Göktuğ Mert Karakayalar

Efe Emre Yüksel

Yusuf Can Kılınç

Efe Okur

Berat Aydın

Tolga Bektaş

Berke Kılınç

Armaüan Uslu

Kerem Deniz Okan

Çağrı Akalın

Bakı Can Yükseker

Çağlar Coşkun

Yunus Öztürk

Çağrı Dinç

Salih Koç

Sına Bayramkaya

Kaynak: Playerbros

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Pervin Buldan Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Numan Kurtulmuş
Magazin Deniz Çakır Guy Ritchie Aleyna Tilki Türkan Şoray
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehirspor Espor yeni sezon FIFA Pro Clubs kadrosunu açıkladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.3.2021 14:30:55. #1.15#
title