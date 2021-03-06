Eskişehirspor eSpor'un yeni forma sponsoru Diadora oldu!
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Eskişehirspor eSpor'un yeni forma sponsoru Diadora oldu!

06.03.2021 20:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 20:20
Eskişehirspor eSpor'un yeni forma sponsoru Diadora oldu!

eskisehir_espor x diadoraturkiye forma sponsorluğu duyuruldu!

Başarılı Türk Espor organizasyonlarından Eskişehirspor Espor'un yeni forma sponsoru Diadora oldu. Başarılı takım sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşım ile yeni forma sponsorunu tanıttı, ardından Diadora'nın espor sektörüne giriş yaptığını da belirtmeyi ihmal etmedi!

Türk takımlarına hiç bir zaman desteğini esirgemeyen Diadora bu haber ile birlikte Espor sektörüne resmi olarak girmiş oldu. Eskişehir Espor taraftarları da yeni forma sponsorunu şimdiden çok sevmiş görünüyor.

olarak Diadora'ya hoş geldiniz ve medya sponsorluğunu üstlendiğimiz Eskişehirspor eSpor'a da yeni formalar ile başarılar diliyoruz!

Kaynak: Playerbros

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