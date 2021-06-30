Eskişehirspor'dan Trabzonspor'a cevap gecikmedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eskişehirspor'dan Trabzonspor'a cevap gecikmedi

Eskişehirspor'dan Trabzonspor'a cevap gecikmedi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Eskişehirspor Divan Kurulu kulübün resmi internet sitesinden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Eskişehirspor Divan Kurulu kulübün resmi internet sitesinden Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamalarına yanıt verdi.

Eskişehirspor Divan Kurulu, 28 Haziran'da düzenlenen Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da Trabzonspor'un Eskişehirspor hakkındaki şike ve yolsuzluk iddialarını yalanlayarak, bordo-mavili ekibe sitemde bulunmuştu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ise bugün gerçekleştirilen olağan genel kurulda konu hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Eskişehirspor'un kendilerine olan borcu ödememesi halinde imza vermeyeceklerini belirterek, kulübün transfer tahtasını açamamasının Trabzonspor'un sorunu olmadığını söyleyen Ağaoğlu'na siyah-kırmızılı camiadan cevap gecikmedi. Eskişehirspor'un Ahmet Ağaoğlu'nun sözleriyle ilgili resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun, bugün Trabzonspor Olağan Genel Kurul'unda kulübümüzle ilgili yapmış olduğu açıklamaları üzülerek takip etmiş bulunmaktayız. Camiaları karşı karşıya getirebilecek bu denli açıklamalardan kaçındığımız bir dönemde, bugün yapılan açıklamalar camiamızı derinden yaralamaktadır. Öncelikle söz konusu edilen Trabzonspor taraftarı merhum Mustafa Çelik'in vefatı ile ilgili üzüntümüzü ve başsağlığı dileklerimizi bir kez daha dile getirir, tarihinde yaşadığı genç kayıplarla anılan bir kulüp olarak bu durumun sebebi olarak gösterilmeyi hiçbir şekilde kabul etmediğimizi belirtiriz. Ayrıca, bahsi geçen 2010-2011 sezonu ile ilgili olarak tarafımızın şike, teşvik ya da FETÖ terör örgütü yakıştırması ile suçlanmasının da sadece kamuoyu nezdinde değil adalet önünde de mücadelesi verilmiş olup kulübümüzden bağımsız olarak yargılanan şahıslar yüce yargı önünde beraat etmişlerdir. Son olarak, Trabzonspor Kulübü Başkanı'nın değinmiş olduğu borcumuzun silinmesini istediğimize yönelik sözlerinin kamuoyunda yanlış anlaşılmaması adına, böyle bir talebimizin asla olmadığının altını çizeriz. Futbol kulüplerinin de hakim olduğu üzere transfer yasağımızın kaldırabilmesi adına sadece tek dönemlik bir muvafakatname talebimiz olmuş, bu konuda devlet büyüklerimizin yanı sıra Eskişehir ve Trabzon şehrinde yaşayan birçok büyüğümüz, dostumuz ve değerli iş adamlarımızdan destek ricamız bulunmuştur. Divan Kurulu olarak, 56 yıllık şanlı bir tarihe sahip olan kulübümüzün zor günlerini atlatabilmesi adına yaptığımız çalışmaların devam edeceğini camiamıza, büyük taraftarımıza ve değerli kamuoyuna saygıyla duyururuz."

(Abdullah Güçlü/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ahmet Ağaoğlu'nun büyük pişmanlığı! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğini itiraf etti
Ahmet Ağaoğlu'nun büyük pişmanlığı! Abdülkadir Ömür'e gelen tarihi teklifi reddettiğini itiraf etti
Elmalı davasına spor camiasından çığ gibi tepki yağdı
Elmalı davasına spor camiasından çığ gibi tepki yağdı
Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi
Trabzonspor'un yeni yıldızı Marek Hamsik, Trabzon'a geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Murat Kurum Muharrem İnce Devlet Bahçeli
Magazin Şener Şen Seda Sayan Kaan Yıldırım Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Arda Turan Metin Oktay Mert Müldür Burak Yılmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Eskişehirspor'dan Trabzonspor'a cevap gecikmedi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 22:26:17. #1.14#

title