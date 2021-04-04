Eskişehirspor'dan TFF 1. Lig'e veda
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Eskişehirspor'dan TFF 1. Lig'e veda

Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz - Haberler | Spor
Eskişehirspor'dan TFF 1. Lig'e veda

TFF 1. Lig'de Altınordu'ya 6-3 mağlup olan Eskişehirspor'un 2020-2021 sezonunda bitime 6 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

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TFF 1. Lig'de Altınordu'ya 6-3 mağlup olan Eskişehirspor'un 2020-2021 sezonunda bitime 6 hafta kala ligden düşmesi kesinleşti.

Ligde 3 ceza puanı bulunan ve 28. haftaya 8 puanla son sırada giren Eskişehirspor'un Altınordu mağlubiyetiyle ligde kalma şansı kalmadı. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle genç bir kadroyla mücadele eden Eskişehirspor, geçen sezonu da düşme hattında tamamlamıştı.

Eskişehirspor, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tüm liglerden düşmenin kaldırılmasıyla bu sezon da aynı ligde mücadelesini sürdürmüştü.

Süper Lig'de çeşitli dönemlerde 30 sezon mücadele eden Eskişehirspor en son 2015-2016 sezonunda Süper Lig'den düştü.

2016-2017'den beri TFF 1. Lig'de yer alan Eskişehirspor, ikinci kez lige veda etti. Daha önce 1991-1992 sezonunda TFF 1. Lig'den düşen Eskişehirspor, 1965-1966, 1983-1984, 1994-1995 ve 2007-2008 sezonlarında TFF 1. Lig'den Süper Lig vizesi almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Korkmaz

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