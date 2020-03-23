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Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Spor

Eskişehirspor'dan 'evde kal' çağrısı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Korona virüse karşı resmi twitter hesabından 'evde kal' çağrısında bulundu.

23.03.2020 10:01 | Son Güncelleme: 23.03.2020 10:01
Eskişehirspor'dan 'evde kal' çağrısı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Korona virüse karşı resmi twitter hesabından 'evde kal' çağrısında bulundu.

Korona virüs ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığının vatandaşlara yaptığı evde kal çağrısına sosyal medya platformlarından destek paylaşımları gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Eskişehirspor Kulübü, resmi twitter hesabının kullanıcı adının yanına #EvdeKal uyarısını ekledi. Korona virüse karşı önlem için uyulması gereken 14 kuralı hatırlatan paylaşımda, "Daha sağlıklı bir ülke ve daha mutlu bir hafta için uygulamamız gereken kuralları lütfen hatırlayalım. Risk değil, önlem alalım. Unutmayalım ki sağlık her şeydir" mesajına yer verildi.

Öte yandan siyah-kırmızılı camianın duyarlı paylaşımı, kısa süre içerisinde sosyal medya kullanıcılarının beğenisini aldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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