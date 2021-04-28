Eskişehirspor'dan 1 milyon fidan kampanyası
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Eskişehirspor'dan 1 milyon fidan kampanyası

Eskişehirspor'dan 1 milyon fidan kampanyası
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'den düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, mali sıkıntıları aşabilmek için 1 milyon fidan kampanyası başlattı.

TFF 1'inci Lig'den düşmesi kesinleşen Eskişehirspor, mali sıkıntıları aşabilmek için 1 milyon fidan kampanyası başlattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Camiamızı, doğaseverleri ve efsane taraftarımızı Eskişehirsporumuzun yaşaması için önce Eskişehir'e can suyunu vermeye davet ediyoruz" denildi.

55 yıllık bir tarihe sahip Eskişehirspor, TFF 1'inci Lig'deki 5'inci sezonunda bitime 6 hafta kala ligden düşmesi kesinleşen ilk takım olmuştu. İki sezondur mali kriz yaşayan Eskişehirspor'da yönetim ekonomik destek sağlanması için 1 milyon fidan kampanyası başlattı. Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Eskişehirspor'un yaşaması için kampanyaya destek çağrısında bulunularak, "Bugün bir direniş daha başlıyor. Güçlerimizi şimdi Eskişehirspor için birleştiriyor, 1 milyon fidan kampanyasını başlatıyoruz. Camiamızı, doğaseverleri ve efsane taraftarımızı Eskişehirsporumuzun yaşaması için önce Eskişehir'e can suyunu vermeye davet ediyoruz" denildi.

HER FİDANIN 10 LİRASI ESKİŞEHİRSPOR'A

?Proje kapsamında Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü, Ormancılığı Geliştirme ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Hizmetlerini Destekleme Vakfı (OGEM-VAK) ile Eskişehirspor arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre, kampanyayı Eskişehirspor yürütürken, toplanan bağışlarla Eskişehir kent merkezinin yanı sıra ilçelerinde birden fazla hatıra ormanı kurulacak. Projede bir fidan için 20 lira bağış ücreti belirlenirken, bunun 10 lirası OGEM-VAK'a, 10 lirası Eskişehirspor'a kalacak. Kampanyada 1 milyon fidan bağışı hedefleniyor.


Eskişehirspor'dan 1 milyon fidan kampanyası
Eskişehirspor'dan 1 milyon fidan kampanyası
Eskişehirspor'dan 1 milyon fidan kampanyası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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