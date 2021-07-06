Eskişehirspor'da yönetim krizi derinleşiyor
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Eskişehirspor'da yönetim krizi derinleşiyor

Eskişehirspor'da yönetim krizi derinleşiyor
Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar - Haberler | Spor

Eskişehirspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu, 12 Temmuz'da yapılacak genel kurula ilişkin, "Dün akşam divan kurulu üyeleri ile yaptığımız değerlendirmenin ardından yeni bir yönetim oluşacağını düşünmüyorum.

Eskişehirspor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ali Çelikoğlu, 12 Temmuz'da yapılacak genel kurula ilişkin, "Dün akşam divan kurulu üyeleri ile yaptığımız değerlendirmenin ardından yeni bir yönetim oluşacağını düşünmüyorum." dedi.

Çelikoğlu, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, şu ana kadar kulüp başkanlığı için herhangi bir adayın ortaya çıkmadığını söyledi.

Divan Kurulu Başkanı olarak bu soruna çözüm bulamadığını belirten Çelikoğlu, şöyle konuştu:

"Genel kurul günü Eskişehirspor'u yönetmeye talip olan arkadaşlarımız olursa her zamanki gibi onlara yardımcı olacağız. Ancak bir yönetim listesi pazartesi saat 15.00'e kadar oluşmazsa açıkçası ben de orada olamayacağım. Bundan sonraki prosedür nedir, ne yapılacaktır orasını da bilmiyorum, öğrenmek de istemiyorum. Dün akşam divan kurulu üyeleri ile yaptığımız değerlendirmenin ardından yeni bir yönetim oluşacağını düşünmüyorum ancak inşallah olur. Pazartesi günü genel kurulda olmak istemiyorum. O imzayı atmak çok şey kaybettirecek. Bu kulübü kapatan son divan başkanı ve eski başkan yaftası yemek istemiyorum."

Türk futbolunun köklü kulüplerinden, bu sezon 2. ligde mücadele edecek Eskişehirspor'un 11 Haziran'daki olağanüstü genel kurulunda başkan adayı çıkmadığı için seçim yapılamamıştı. Siyah-kırmızılı kulübün 28 Haziran'daki genel kurulu da aynı nedenle 12 Temmuz'a ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Yaşar

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