Eskişehirspor'da Tuzlaspor deplasmanı hazırlıkları tamamlandı
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Eskişehirspor'da Tuzlaspor deplasmanı hazırlıkları tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eskişehirspor'da Tuzlaspor deplasmanı hazırlıkları tamamlandı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor yarın deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor yarın deplasmanda oynayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular ısınmanın ardından teknik ve taktik çalışmaları yaptı. Teknik Direktör Cengiz Seçsev ve ekibi yönetiminde saat 11.30'da başlayan antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. Siyah kırmızılı ekip, saat 14.00'te İstanbul'a hareket edecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor'da Tuzlaspor deplasmanı hazırlıkları tamamlandı
Eskişehirspor'da Tuzlaspor deplasmanı hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 13:38:01. #1.15#
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