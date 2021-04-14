Eskişehirspor'da Teknik Direktör Cengiz Seçsev ile yollar ayrıldı
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Eskişehirspor'da Teknik Direktör Cengiz Seçsev ile yollar ayrıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eskişehirspor'da Teknik Direktör Cengiz Seçsev ile yollar ayrıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Cengiz Seçsev'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da Teknik Direktör Cengiz Seçsev'in sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Eskişehirspor'da Nijeryalı orta saha soyuncusu Hamed Sholaja'nın ardından, Şubat ayında göreve gelen Teknik Direktör Cengiz Seçsev ile yollar ayrıldı. Siyah kırmızılı ekiple 1 buçuk yıllığına sözleşme imzalayan 60 yaşındaki Eskişehirli teknik adam, kulüple anlaşarak yolları ayırdı. Eskişehirspor camiası, 2020-2021 sezonunda Eskişehirspor'un aldığı tek galibiyette imzası olan Seçsev'e teşekkürlerini kulübün resmi internet sitesinden yayımladığı mesajla iletti. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz Cengiz Seçsev ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. Cengiz Seçsev ve ekibine takımımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz." - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor'da Teknik Direktör Cengiz Seçsev ile yollar ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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