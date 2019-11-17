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Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

17.11.2019 15:42 | Son Güncelleme: 17.11.2019 15:42
Eskişehirspor'da olağanüstü kongre ertelendi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un olağanüstü seçimli genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.


Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan kongreye, 998 delegeden sadece 66'sı katıldı.


Yeterli sayıya ulaşılamadığı için ertelenen genel kurul, 24 Kasım Pazar günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak.

Kaynak: AA
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