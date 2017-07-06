Eskişehirspor'da Olağanüstü Genel Kurula Doğru

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un taraftarları, yarın gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul öncesinde başkanlık adayı çıkmamasından dolayı oturma eylemi başlattı.



Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde başlatılan oturma eyleminde, taraftar gurupları adına konuşan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği (ETB) Başkanı Murat Diri, taraftar temsilcileri ve tribün liderlerinin "son direniş" sloganıyla bir araya geldiğini söyledi.



Eskişehirspor'un göğsünü gere gere geçirdiği şanlı mazisinin son üç yılının hüsran şarkılarıyla geçtiğini anlatan Diri, şöyle konuştu:



"Başarmaya çok yakınken bugünlere gelmek, tarifi mümkün olmayan duygular yaşatıyor. Gelinen noktada kulübümüzde kimse kalmadı. Kulübümüzde yönetici yok. Bunun üzerine duruma el attık. Yarın akşam kongre saatine kadar tesislerde duracağız. Takımın kapanmaması için kellesini koltuğunun altına alacak Eskişehirspor kahramanlarını buraya bekliyoruz. İyi günde var olan Eskişehirsporluların kötü günde de yanımızda olmasını istiyoruz. Akıl birliği yapıp elini taşın altına koyup ortak bir yönetim liste oluşturulmalıydı. Ancak olmadı. Biz sadece Es-Es'in yanındayız. Bu saatten sonra sonuna kadar yürekten takımımızın yanında olmalıyız, vazgeçmemeli ve pes etmemeliyiz. Eskişehirspor kapanıyor. Vicdanı sızlamayan bizimle olmasın. Safını sonuna kadar mücadele olarak seçen herkesi buraya davet ediyoruz."



Eskişehirspor'u Koruma Derneği (ESKOD) Başkanı Umut Cumalı da kongreye kalan son 24 saati herkesin en iyi şekilde değerlendirmesi gerektiğini bildirdi.



Konuşmaların ardından siyah-kırmızılı taraftar grupları oturma eylemine başladı.