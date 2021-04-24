Eskişehirspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı
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Eskişehirspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Eskişehirspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, yarın deplasmanda karşılaşacağı Menemenspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman Antrenör Yasin Söğüt yönetiminde gerçekleşti. Oyuncular antrenmanda ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Siyah kırmızılı ekip ligin 32'nci haftasında oynayacağı Menemenspor maçı için saat 14.00'te İzmir'e hareket edecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Eskişehirspor'da Menemenspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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