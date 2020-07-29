HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Eskişehirspor'da küme düşmenin kaldırılması sevinci

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eskişehirspor'da küme düşmenin kaldırılması sevinci
29.07.2020 20:05 | Son Güncelleme: 29.07.2020 21:21

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören, TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonu için küme düşmenin kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Akgören, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küme düşmenin kaldırılmasıyla mutluluk yaşadıklarını söyledi.

Eskişehirspor'un bir alt ligi hiçbir zaman hak etmediğini anlatan Akgören, şöyle konuştu:

"Mutluyum, Eskişehirspor bir alt ligi hak etmiyordu. İnşallah hak ettiğimiz Süper Lig'e kısa zamanda yükseliriz. Üzgünüm, Eskişehirspor ligde kalmaya bu şekilde hak etmiyordu. İnşallah, Allah bu günleri bize bir daha yaşatmaz. Daha sıkı çalışacağız. Gençlerimiz aslan gibi yetişiyor. Aslan gibi mücadele edecek çocuklarımız zaten var. İnşallah farklı şeyler düşünüyoruz. Gelecek sezonun çalışmalarına bu geceden itibaren başlayoruz. Eskişehir halkına ve camiasına daha farklı bir Eskişehirspor izlettirmeye çalışacağız."

Siyah-kırmızılı takım, TFF 1. Lig'in 2019-2020 sezonunu 12 puanla sıralamanın sonunda tamamlamıştı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı Dünya
Ülkeyi karıştıran ses kaydı: Kocam cinsel ilişki karşılığı öğrencilerin notunu artırdı
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı Dünya
Ukrayna'da bir kişi, yol ortasında tartıştığı kadına tekme atarak bayılttı
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı Magazin
Trafik kazası geçirerek ölümden dönen Alişan, ailesinin güvenliği için 3 yeni araç aldı
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi Magazin
Emektar oyuncu Hikmet Taşdemir'e semt pazarında yoğun ilgi
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti Güncel
Sokak ortasındaki kanlı infazı kameralar kaydetti
Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi Güncel
Bayram harçlığı verileceği haberlerine İçişleri Bakanlığı'ndan yalanlama geldi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Ayasofya krizi sonrası, UEFA'nın Türk ve Yunan takımlarını Şampiyonlar Ligi'nde eşleştirmeyeceği iddia edildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Genç kız yardım ettiği şahsın defalarca tecavüzüne uğradı, sesini ancak sosyal medyadan duyurabildi
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Belediye başkanı ile yasak aşk yaşadığı öne sürülen kadın: Çıplak fotoğraf bana ait
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
Kaportacı müşterisinin önce yedek anahtarını, 1 yıl sonra da otomobilini çaldı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
İYİ Parti'de toplu istifa! Isparta İl Başkanı ve 7 ilçe başkanı görevlerini bıraktı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Ailevi meseleleri olan kadının söylediği DEAŞ yalanı ortalığı karıştırdı
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Gençlerbirliği'nde Hamza Hamzaoğlu dönemi sona erdi
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Sercan Yıldırım, Survivor'dan elendikten sonra tatile çıktığı Aycan Yanaç'ın arabada uyuduğu anları paylaştı
Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor
Siyaset kulislerini sallayan iddia! Muharrem İnce yeni parti kuruyor
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Rusya'da seyir halindeki otomobil yolda bir anda oluşan çukura düştü
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Bugün evlenecek olan Gupse Özay ve Barış Arduç'un nikah detayları belli oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Türkücü İzzet Yıldızhan'ın fenomen genç kıza attığı özel mesajları ifşa oldu
Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika: Fed, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Turgutluspor'un şampiyonluk kutlamalarına kaymakamlık soruşturma başlattı
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Genç kız, 'Üniversite mezunu koyuncu' afişi ile kurban pazarının ilgi odağı oldu
Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 942 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 29 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 942 yeni vaka tespit edildi
Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor
Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'ndaki rüşvet iddialarına yanıt verdi: Soruşturuluyor
Final maçı öncesi kadrolar belli oldu! İşte sahaya çıkacak ilk 11'ler
Final maçı öncesi kadrolar belli oldu! İşte sahaya çıkacak ilk 11'ler
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak adı geçen Mansur Yavaş ankette rakiplerini geride bıraktı
Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı
Son Dakika: Süper Lig'de bu sezon küme düşme kaldırıldı
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
500 TL'lik trafik cezasını ödemeyen akrabasını bıçaklayarak öldürdü
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Son Dakika: Memurlara WhatsApp yasağı mı geldi? Cumhurbaşkanlığı'ndan çok konuşulan iddiaya yanıt
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Aksaraylı çiftçiler, olmaz denilen çorak topraklarda organik kavun karpuz yetiştirdi
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Devlet Bahçeli, YKS şampiyonu Ümit Can'a sahip çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fatih Sultan Özlem Zengin Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Gülben Ergen Michael Jackson
Spor İrfan Buz Caner Erkin Abdullah Avcı Nihat Özdemir Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Dha İzmir Bayram Ankara
Şu an buradasınız: Eskişehirspor'da küme düşmenin kaldırılması sevinci - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.7.2020 21:28:55. #1.14#
title