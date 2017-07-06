Eskişehirspor'da Kongre Yeniden Ertelendi

Eskişehirspor Kulübünün olağanüstü kongresi, başkan adayının çıkmaması üzerine yeniden ertelendi.



Geçen hafta yapılması gerekirken aynı gerekçeyle bugüne ertelenen genel kurul, Yunus Emre Kültür Merkezi'nde 763 delegeden 126'sının katılımıyla başladı.



Başkanlığa aday kimsenin yine çıkmaması üzerine delegelerden 52'si, kongrenin 13 Temmuz Perşembe gününe ertelenmesi için imza topladı. Delegelerden, Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, imzaların bulunduğu dosyayı Divan Başkanı Aydın Begiter iletti.



Begiter'in oylamaya sunduğu teklif oy çokluğuyla kabul edilerek, olağanüstü genel kurul 13 Temmuz'a ertelendi.