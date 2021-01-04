Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi bitti

Eskişehirspor'da teknik direktör İlhan Var'ın görevine son verildi. Yönetim, ayrılığı sosyal medya hesaplarından duyururken, karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmenin sonlandırıldığı belirtildi.

TFF 1'nci lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör İlhan Var dönemi bitti. Ekonomik dar boğazda olan kulüpte geçen ekim ayında göreve getirilen İlhan Var'ın, bugünkü Beypiliç Boluspor'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetinin ardından görevine son verildiği açıklandı. Eskişehirspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik direktörümüz İlhan Var ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. İlhan Var ve ekibine takımımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı