Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi bitti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi bitti

04.01.2021 21:03 | Son Güncelleme: 04.01.2021 21:07
Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi bitti

Eskişehirspor'da teknik direktör İlhan Var'ın görevine son verildi.

Eskişehirspor'da teknik direktör İlhan Var'ın görevine son verildi. Yönetim, ayrılığı sosyal medya hesaplarından duyururken, karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmenin sonlandırıldığı belirtildi.

TFF 1'nci lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktör İlhan Var dönemi bitti. Ekonomik dar boğazda olan kulüpte geçen ekim ayında göreve getirilen İlhan Var'ın, bugünkü Beypiliç Boluspor'a karşı alınan 2-0'lık mağlubiyetinin ardından görevine son verildiği açıklandı. Eskişehirspor'un sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik direktörümüz İlhan Var ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesi sonlandırılmıştır. İlhan Var ve ekibine takımımıza vermiş oldukları emekler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."


Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi bitti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Pınar Gültekin Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Enis Arıkan Acun Ilıcalı Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Samet Aybaba Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Tüm Haberler Kız Ocak Kaza Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehirspor'da İlhan Var dönemi bitti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 21:08:44. #1.15#
title