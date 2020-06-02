Eskişehirspor'da genç kaleci Ebrar'ın sözleşmesi uzatıldı
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da genç kaleci Ebrar Aydın'ın sözleşmesi uzatıldı.
02.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 02.06.2020 10:53
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da genç kaleci Ebrar Aydın'ın sözleşmesi uzatıldı.
Eskişehirspor, genç kaleci Ebrar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. 2021 yılının Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan başarılı file bekçinin sözleşmesi 2023 yılının Mayıs ayına kadar uzatıldı. Kulüp binasında Ebrar'ın menajeri ile bir araya gelen siyah-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Akgören, anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Buluşmada Teknik Direktör Mustafa Özer de bulundu. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA