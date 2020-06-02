Eskişehirspor'da genç kaleci Ebrar'ın sözleşmesi uzatıldı TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da genç kaleci Ebrar Aydın'ın sözleşmesi uzatıldı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da genç kaleci Ebrar Aydın'ın sözleşmesi uzatıldı.

Eskişehirspor, genç kaleci Ebrar'ın sözleşmesini 2 yıl uzattı. 2021 yılının Mayıs ayında sözleşmesi bitecek olan başarılı file bekçinin sözleşmesi 2023 yılının Mayıs ayına kadar uzatıldı. Kulüp binasında Ebrar'ın menajeri ile bir araya gelen siyah-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Akgören, anlaşmanın sağlandığını duyurdu. Buluşmada Teknik Direktör Mustafa Özer de bulundu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA