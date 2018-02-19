Eskişehirspor'da Gazişehir Gaziantep Mesaisi Başladı
Eskişehirspor Ümraniyespor maçının ardından ara vermeden Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.
Eskişehirspor Ümraniyespor maçının ardından ara vermeden Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı.
Eskişehirspor, Çarşamba günü Spor Toto 1.Lig'in 23.haftasında karşılaşacağı Gazişehir Gaziantep FK maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman, Teknik Direktör Yücel İldiz yönetiminde yaklaşık 70 dakika sürdü. Rejenerasyon çalışması ile başlayan antrenman, yarım saha oyun ile son buldu. - ESKİŞEHİR
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