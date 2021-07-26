Eskişehirspor'da divan kurulu üyesi Şimşek adaylığını açıkladı
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Eskişehirspor'da divan kurulu üyesi Şimşek adaylığını açıkladı

Eskişehirspor'da divan kurulu üyesi Şimşek adaylığını açıkladı
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Spor

ESKİŞEHİRSPOR'da ara verilen olağanüstü genel kurul öncesinde, divan kurulu üyesi Mehmet Şimşek, adaylığını açıklayarak, "Armanın yeniden yükselmesi için sorumluluk almaktan ve yönetimde olmaktan gurur duyarız" dedi.

ESKİŞEHİRSPOR'da ara verilen olağanüstü genel kurul öncesinde, divan kurulu üyesi Mehmet Şimşek, adaylığını açıklayarak, "Armanın yeniden yükselmesi için sorumluluk almaktan ve yönetimde olmaktan gurur duyarız" dedi.

Misli.com 2'nci Lig'e düşen Eskişehirspor'da seçimli olağanüstü genel kurulu, başkan adayı çıkmadığı için Divan Kurulu'na devredilerek 1 kez ertelenmiş, 2 kez de ara verilerek 27 Temmuz'a bırakılmıştı. Kayyum tehlikesiyle karşı karşıya olan Eskişehirspor'un divan kurulu üyesi Mehmet Şimşek, başkan adaylığını sosyal medya hesaplarından açıkladı. Şimşek, Eskişehirspor taraftarlarının yer aldığı ve üzerinde 'toprağa düşene kadar' yazılı pankartlı fotoğrafı paylaşarak, "Babadan evlada en kıymetli mirastır bizim için Eskişehirspor. Sevdamızın yok olması 7'den 70'e hepimizi derinden yaralar. Armanın yeniden yükselmesi için sorumluluk almaktan ve yönetimde olmaktan gurur duyarız. 1965'ten beri süre gelen bozuk düzene karşı biz olup savaşacağız" diye yazdı. Divan kurulu üyesi Şimşek'in açıklaması taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken, başkan adaylığı da büyük destek gördü. Eskişehirspor'un başkan adayı Şimşek'in yarın yapılacak olağanüstü genel kurul için yönetim listesini oluşturmaya çalıştığı öğrenildi.

FİDAN KAMPANYASI HIZ KAZANDI

Eskişehirspor'da başkan adaylığını açıklayan Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarının ardından, fidan kampanyası da hız kazandı. Kampanyanın internet sitesi verilerine göre 8 bin 424 bağışçı, 62 bin 149 fidan satın alırken, bağış miktarı ise 1 milyon 424 bin 980'a yükseldi.


Eskişehirspor'da divan kurulu üyesi Şimşek adaylığını açıkladı
Eskişehirspor'da divan kurulu üyesi Şimşek adaylığını açıkladı
Eskişehirspor'da divan kurulu üyesi Şimşek adaylığını açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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