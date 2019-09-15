Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Coşkun Demirbakan getirildi.

15.09.2019 18:32
Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Coşkun Demirbakan getirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Eskişehirspor Kulübü olarak Coşkun Demirbakan ile anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, teknik heyette Engin Özdemir, Zafer Şahin, Zafer Karagöz, Sefer Hakan Olgun ve David Odonkor'un da bulunduğu duyuruldu.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.