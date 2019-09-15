Eskişehirspor'da Coşkun Demirbakan dönemi

15.09.2019 18:32

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da teknik direktörlük görevine Coşkun Demirbakan getirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Eskişehirspor Kulübü olarak Coşkun Demirbakan ile anlaşmış bulunmaktayız. Camiamıza hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, teknik heyette Engin Özdemir, Zafer Şahin, Zafer Karagöz, Sefer Hakan Olgun ve David Odonkor'un da bulunduğu duyuruldu.

Kaynak: AA