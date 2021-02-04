Eskişehirspor'da Cengiz Seçsev dönemi
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Eskişehirspor'da Cengiz Seçsev dönemi

04.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:21
Eskişehirspor'da Cengiz Seçsev dönemi

ESKİŞEHİRSPOR'da teknik direktörlük görevine getirilen ve 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Cengiz Seçsev, Altay maçına hazırlanan takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

ESKİŞEHİRSPOR'da teknik direktörlük görevine getirilen ve 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Cengiz Seçsev, Altay maçına hazırlanan takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı.

TFF 1'nci Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da görevinden ayrılan ilhan Var'ın yerine teknik direktörlüğe Cengiz Seçsev getirildi. Vali Hanefi Demirkol tesislerinde Kulüp Başkan vekili Fatih Sezer ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Seçsev 1.5 yıllık sözleşmeye imza atarken, cumartesi günü kendi evinde karşılaşacakları Altay maçı hazırlıklarını sürdüren takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Seçsev'in yardımcılığını Cemal Yavuzol, Evrensel Heper ve Yasin Söğüt, kaleci antrenörlüğünü ise Metin Kantarcı yapacak. Teknik kadroda Hürriyet Gücer, oyuncu ve maç izleme antrenörü, Çetin Öztürk de maç ve performans analisti olarak görev alacak. Teknik direktör Cengiz Seçsev yönetimindeki ilk antrenman kapsamında, oyuncular koşu ve ısınmanın ardından pas ve koordinasyon çalışması yaptı. 


Eskişehirspor'da Cengiz Seçsev dönemi
Eskişehirspor'da Cengiz Seçsev dönemi
Eskişehirspor'da Cengiz Seçsev dönemi
Eskişehirspor'da Cengiz Seçsev dönemi
Eskişehirspor'da Cengiz Seçsev dönemi
Eskişehirspor'da Cengiz Seçsev dönemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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