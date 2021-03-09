Eskişehirspor'da Ankara Keçiörengücü deplasmanı hazırlıkları başladı
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Eskişehirspor'da Ankara Keçiörengücü deplasmanı hazırlıkları başladı

09.03.2021 18:28 | Son Güncelleme: 09.03.2021 18:32
Eskişehirspor'da Ankara Keçiörengücü deplasmanı hazırlıkları başladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor yarın deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor yarın deplasmanda oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarına başladı.

Antrenman Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde gerçekleştirildi. Siyah kırmızılı ekip saat 14.30'da başlayan antrenmanda ısınmanın ardından taktik ve koordinasyon çalışmaları yaptı. Eskişehirspor TFF 1'inci Lig'in 26'ncı haftasında oynayacağı Ankara Keçiörengücü deplasmanında cumartesi günü saat 13.30'da sahaya çıkacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor'da Ankara Keçiörengücü deplasmanı hazırlıkları başladı
Eskişehirspor'da Ankara Keçiörengücü deplasmanı hazırlıkları başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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