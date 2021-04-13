Eskişehirspor'da 3 yöneticinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Eskişehirspor'da 3 yöneticinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Spor
Eskişehirspor'da 3 yöneticinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 3 yöneticinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıkları bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da 3 yöneticinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıkları bildirildi.

Siyah-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim kurulu üyelerimiz Hüseyin Kabal, Arda Ardıç ve Okan Mısırlıoğlu'nun Kovid-19 testleri pozitif sonuçlanmıştır. Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören ve Arda Ardıç'ın hastanede, Başkan Vekilimiz Fatih Sezer ile Hüseyin Kabal ve Okan Mısırlıoğlu'nun evde tedavileri devam etmektedir."

8 Nisan'da da Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ile Başkan Vekili Fatih Sezer'in Kovid-19'a yakalandıkları açıklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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