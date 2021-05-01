Yasin Söğüt: "İkinci yarı yediğimiz erken goller bizi oyundan düşürdü"
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Yasin Söğüt: "İkinci yarı yediğimiz erken goller bizi oyundan düşürdü"

İhlas Haber Ajansı / ŞEVKET CAN ÇİKOT - Haberler | Spor

- Yasin Söğüt: "İkinci yarı yediğimiz erken goller bizi oyundan düşürdü" Bursaspor'a evinde mağlup olan Eskişehirspor'da Teknik Sorumlu Yasin Söğüt, "Girmiş olduğumuz pozisyonları gole çevirebilseydik maçın sonundaki skor oluşmayacak, olursa da bizim lehimize olacaktı" dedi.

- Yasin Söğüt: "İkinci yarı yediğimiz erken goller bizi oyundan düşürdü"

ESKİŞEHİR - Bursaspor'a evinde mağlup olan Eskişehirspor'da Teknik Sorumlu Yasin Söğüt, "Girmiş olduğumuz pozisyonları gole çevirebilseydik maçın sonundaki skor oluşmayacak, olursa da bizim lehimize olacaktı" dedi.

Eskişehirspor, TFF 1. Lig 33. haftasında konuk ettiği Bursaspor'a 5-1 kaybetti. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Yasin Söğüt, "Maçın ilk yarısına çok iyi başladık. Tempolu ve ön alanda basarak oynadık. Bunun sonucunda birçok pozisyon ürettik. Girmiş olduğumuz pozisyonları gole çevirebilseydik, maçın sonundaki skor oluşmayacak, olursa da bizim lehimize olacaktı. İkinci yarı tam tersi bir oyun oldu. Biz kötü oynamaya başlarken rakip iyi oymaya başladı. Arka arkaya yediğimiz erken goller bizi oyundan düşürdü. Sezon başlından beri yaşadığımız bir sıkıntı oldu erken yediğimiz goller. Ligin ikinci yarısında daha çok yaşadık. Bizi hep zor duruma soktu ve maçtan kopardı. Bugün de bunu yaşadık. Üzgünüz, mağlubiyetten dolayı taraftarlarımızdan özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yasin Söğüt: 'İkinci yarı yediğimiz erken goller bizi oyundan düşürdü'
Yasin Söğüt: 'İkinci yarı yediğimiz erken goller bizi oyundan düşürdü'
Yasin Söğüt: 'İkinci yarı yediğimiz erken goller bizi oyundan düşürdü'
Yasin Söğüt: 'İkinci yarı yediğimiz erken goller bizi oyundan düşürdü'
Yasin Söğüt: 'İkinci yarı yediğimiz erken goller bizi oyundan düşürdü'
Yasin Söğüt: 'İkinci yarı yediğimiz erken goller bizi oyundan düşürdü'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞEVKET CAN ÇİKOT

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