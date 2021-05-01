Eskişehirspor-Bursapor: 1-5
STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray EyisoyESKİŞEHİRSPOR: Cengiz- Furgan (Dk.64 Talha), Bedirhan, Tolga (Dk.80 Kaan), Buğra, Uğur Can (Dk.46 İbrahim Halil), Mevlüt, Emir, Cihangir, Onur Arı, Berkay (Dk.78 Onurhan)BURSASPOR: Canberk- (Dk.
STAT: Yeni Eskişehir
HAKEMLER: Davut Dakul Çelik, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray EyisoyESKİŞEHİRSPOR: Cengiz- Furgan (Dk.64 Talha), Bedirhan, Tolga (Dk.80 Kaan), Buğra, Uğur Can (Dk.46 İbrahim Halil), Mevlüt, Emir, Cihangir, Onur Arı, Berkay (Dk.78 Onurhan)BURSASPOR: Canberk- (Dk.82 Talha) Onur, Emirhan, Burak (Dk.82 Hasan), Çağatay, Taha, Furkan, Kerem (Dk.71 İsmail), Eren (Dk.71 Berat), Tuğbey (Dk.65 Vefa), HamzaGOLLER: Dk.9 Onur Arı (Eskişehirspor) - Dk.15 ve Dk.77 Tuğbey, Dk.46 Eren, Dk.76 Berat, Dk.90+3 Çağatay (Bursaspor)SARI KARTLAR: Tolga, Emir (Eskişehirspor) Kerem, Vefa (Bursaspor)TFF 1'inci Lig'in 33'ncü haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Bursaspor'a 5-1 mağlup oldu.9'uncu dakikada Uğur Can'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Onur, düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.11'inci dakikada ceza sahasında Buğra'nın vuruşu kalecinde sekip, direkten geri döndü. Topu çizgi üstünden savunma oyuncuları uzaklaştırdı.15'inci dakikada Onur'un sol çaprazdan ceza sahasına girerek pas verdiği Tuğbey'in vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.46'ncı dakikada ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya gelen Burak'ın pasında Eren topu boş kaleye topu göndererek takımını öne geçirdi: 1-2.50'nci dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Tuğbey'in düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-3.76'ncı dakikada Onur'un soldan ortasında altı pas üzerinde dokunan Berat top ağlarla buluşturdu: 4-1.90+3'ncü dakikada Çağatay ceza sahasına girip, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 5-1.
- Eskişehir
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN