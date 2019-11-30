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Eskişehirspor Başkanı Akgören yaralanan taraftarlı ziyaret etti

TFF. 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, trafik kazasında yaralanan Bursasporlu taraftarları ziyaret etti.

30.11.2019 17:15 | Son Güncelleme: 30.11.2019 17:20
Eskişehirspor Başkanı Akgören yaralanan taraftarlı ziyaret etti

TFF. 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, trafik kazasında yaralanan Bursasporlu taraftarları ziyaret etti.


Ligde bugün oynanacak olan Adanaspor-Bursaspor maçına giden taraftarları taşıyan minibüs ile tırın sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde çarpışması sonucu 17 kişi yaralanmıştı. Siyah-kırmızılı camiadan yapılan açıklamaya göre Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan yeşil-beyazlı taraftarları ziyaret etti. Taraftarlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Başkan Akgören, Bursaspor camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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