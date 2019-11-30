Eskişehirspor Başkanı Akgören yaralanan taraftarlı ziyaret etti
TFF. 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, trafik kazasında yaralanan Bursasporlu taraftarları ziyaret etti.
TFF. 1. Lig ekibi Eskişehirspor'un Kulüp Başkanı Mustafa Akgören, trafik kazasında yaralanan Bursasporlu taraftarları ziyaret etti.
Ligde bugün oynanacak olan Adanaspor-Bursaspor maçına giden taraftarları taşıyan minibüs ile tırın sabah saatlerinde Eskişehir-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde çarpışması sonucu 17 kişi yaralanmıştı. Siyah-kırmızılı camiadan yapılan açıklamaya göre Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan yeşil-beyazlı taraftarları ziyaret etti. Taraftarlardan sağlık durumları hakkında bilgi alan Başkan Akgören, Bursaspor camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti. - ESKİŞEHİR