Eskişehirspor Başkanı Akgören ile Başkan Vekili Sezer'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Eskişehirspor Başkanı Akgören ile Başkan Vekili Sezer'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Spor
Eskişehirspor Başkanı Akgören ile Başkan Vekili Sezer'in Kovid-19 testi pozitif çıktı

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören ile Başkan Vekili Fatih Sezer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıkları bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor Kulübü Başkanı Mustafa Akgören ile Başkan Vekili Fatih Sezer'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıkları bildirildi.

Siyah-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kulüp Başkanımız Mustafa Akgören ve Başkan Vekilimiz Fatih Sezer'in bugün gerçekleştirilen Kovid-19 testleri pozitif sonuç vermiştir. Başkanlarımızın genel sağlık durumları iyi olup, izolasyon ve tedavi süreçlerine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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