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Eskişehirspor Başkanı Akgören'den Vali Ayyıldız'a ziyaret

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ve yönetim kurulu üyeleri, görevine yeni başlayan Vali Erol Ayyıldız'a ziyarette bulundu.

Eskişehirspor Başkanı Akgören'den Vali Ayyıldız'a ziyaret
25.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:00

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ve yönetim kurulu üyeleri, görevine yeni başlayan Vali Erol Ayyıldız'a ziyarette bulundu.

Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayyıldız ile Akgören, kulüple ilgili fikir alışverişinde bulundu.

Akgören, Vali Ayyıldız'a üzerinde isminin yazılı olduğu siyah-kırmızılı forma ile 00001 numaralı Altay maçı hatıra biletini hediye etti.

Kaynak: AA

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