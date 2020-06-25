Eskişehirspor Başkanı Akgören'den Vali Ayyıldız'a ziyaret
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ve yönetim kurulu üyeleri, görevine yeni başlayan Vali Erol Ayyıldız'a ziyarette bulundu.
25.06.2020 13:25 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:00
TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Kulüp Başkanı Mustafa Akgören ve yönetim kurulu üyeleri, görevine yeni başlayan Vali Erol Ayyıldız'a ziyarette bulundu.
Siyah-kırmızılı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Ayyıldız ile Akgören, kulüple ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Akgören, Vali Ayyıldız'a üzerinde isminin yazılı olduğu siyah-kırmızılı forma ile 00001 numaralı Altay maçı hatıra biletini hediye etti.
Kaynak: AA