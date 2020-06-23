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Eskişehirspor Başkanı Akgören'den 'teşvik primi' tepkisi

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Erzurumspor ile oynadıkları maçta bazı futbolcular arasında konuşulan 'teşvik primi' konusunda sert açıklamalarda bulundu.

Eskişehirspor Başkanı Akgören'den 'teşvik primi' tepkisi
23.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 23.06.2020 12:53

Eskişehirspor Başkanı Mustafa Akgören, Erzurumspor ile oynadıkları maçta bazı futbolcular arasında konuşulan 'teşvik primi' konusunda sert açıklamalarda bulundu. Akgören, "Erzurumspor'da iki arkadaşımız maçın başından sonuna kadar futbolcularımızı grubumuzda şampiyonluğa oynayan bir takımın adını vererek oradan teşvik primi aldığımızı ve bu teşvik priminin takıma vermiş olduğu moral motivasyon gücüyle direndiğimizi dile getirerek 'neden bu kadar oynuyorsunuz' gibi açıklamalarla kadromuzu sürekli taciz etmişler" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un Başkanı Mustafa Akgören, 1-0 mağlup oldukları BB Erzurumspor maçında bazı futbolcular arasında konuşulan teşvik primiyle ilgi açıklama yaptı. Başkan Akgören, "Maç sonunda Sezgin kaptanımızın vermiş olduğu tepkinin nedenini sonradan herkes gördü. Ben de kulüp başkanı olarak birinci elden Sezgin ve diğer futbolcularımızdan bilgi aldım. Erzurumspor'da maalesef iki arkadaşımız maçın başından sonuna kadar futbolcularımızı grubumuzda şampiyonluğa oynayan bir takımın adını vererek oradan bizim teşvik primi aldığımızı ve bu teşvik priminin takıma vermiş olduğu moral motivasyon gücüyle Erzurum'a karşı direndiğimizi ve bunu çok daha çirkin şekilde dile getirerek 'neden bu kadar oynuyorsunuz' gibi açıklamalarla sahada yaş ortalaması 17 ile 23 arasında değişen kadromuzu sürekli taciz etmişler. Aynı şekilde bu iki futbolcu kardeşimizin yapmış oldukları açıklamalar şahsımızda ve camiamızda ciddi tepkilere sebep olmuştur" diye konuştu.

"Futbolcuların çirkin açıklamalarını kendilerine iade ediyorum"

Konuyla ilgi Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş'i aradığını aktaran Akgören, "Ben konuyla ilgili Erzurumspor camiasının başkanını aradım. Kendisine bu şekilde olayların geçtiğini, bu tip duyumlar aldığımızı, bu konuya nasıl baktıklarını sordum. 'Siz de aynı açıklamaları destekliyor musunuz?' diye sordum. Kendisi asla böyle düşüncelerinin olmadığını, Eskişehirspor'un böyle çirkin bir olayın içinde olmayacağını bildiğini söylemiştir. O yüzden bu konuyu kapatmak istiyorum. Futbolcuların yapmış olduğu çirkin açıklamaları da kendilerine iade ediyorum. Eğer bizim teşvik primi alma gibi bir eylemimiz olsaydı biz bu maça prim açıklardık. Özellikle bu maça 1 lira bile prim açıklamadık. Bunu tüm kamuoyu bilsin. Bu konu bizim için bitmiştir" şeklinde konuştu.

"Acilen özür dilemeye davet ediyorum"

Ayrıca ismini vermediği bir kişinin Eskişehirspor'a beddua ettiğini ve özür beklediklerni bildiren Mustafa Akgören, "Ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir uygulama sitesinin sahibi veya CEO'su bilemiyorum artık Eskişehirspor'a etmiş olduğu bedduayı laneti bir tweet atarak ortaya koydu. Daha sonra kısa sürede silmiş ama bunlar kayıtlara geçti. Ben Eskişehirspor Kulübü Başkanı olarak Yönetim Kurulu arkadaşlarım adına ve bütün camiamız adına bu tweeti atan beyefendiyi kınıyorum ve Eskişehirspor camiasından acilen özür dilemeye davet ediyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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