Eskişehirspor-Bandırmaspor maçının ardından
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Eskişehirspor-Bandırmaspor maçının ardından

19.02.2021 19:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 19:08
Eskişehirspor-Bandırmaspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden Eskişehirspor'un teknik direktörü Cengiz Seçsev, "Galip gelmemiz bizi mutlu etti.

TFF 1. Lig'in 22. haftasında sahasında Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 mağlup eden Eskişehirspor'un teknik direktörü Cengiz Seçsev, "Galip gelmemiz bizi mutlu etti." dedi.

Seçsev, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bu hafta aldıkları galibiyetle mağlubiyet serisine son vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Galibiyetlerin devam etmesini istediklerini vurgulayan Seçsev, şöyle konuştu:

"Genç futbolcularım sahada inandıkları zaman neleri yapabilecekleri gösterdi. Galip gelmemiz bizi mutlu etti. Bu çocuklar zaten iyi mücadele ediyorlardı ama geride oyunu kabul etme alışkanlıklarından özgüvenlerini kaybetmişlerdi. Biz bugün önde oynayıp, baskı yaparak sonuca gitmek istedik. Oyuncularımın hepsini kutluyorum."

Sözeri: "Çok üzgünüm"

Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Eskişehirspor'u galibiyeti için tebrik etti.

Yaptıkları hatalar nedeniyle Eskişehirspor'un golleri bulduğunu anlatan Sözeri, şunları bildirdi:

"Maç seçme lüksümüz yok. Hedefe oynayan, sistemli takımları yeniyoruz. Böyle maçlarda puan kaybediyorsak, motivasyon ve konsantre eksikliği var. Yaptığımız mücadele, oynadığımız oyun, performans bize yakışmadı. Çok üzgünüm. Bir takım sahada bu kadar kötü olabilir. Bandırmaspor camiası, Bandırma kenti kusurumuza bakmasın. Bugüne kadar nasıl iyi mücadele ettiysek, bu maçı telafi etme yoluna gideceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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