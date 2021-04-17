Eskişehirspor, Balıkesirspor maçının hazırlıkları tamamladı
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Eskişehirspor, Balıkesirspor maçının hazırlıkları tamamladı

Eskişehirspor, Balıkesirspor maçının hazırlıkları tamamladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor, sahasında oynayacağı Balıkesirspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular teknik ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenman yapılan çalışmaların ardından çift kale maçla sona erdi. Siyah-kırmızılı ekip, Eskişehir Yeni Stadyumu'nda yarın 13.30'da Balıkesirspor'a karşı mücadele verecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Balıkesirspor maçının hazırlıkları tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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