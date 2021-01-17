Eskişehirspor, Antalya kampını tamamladı
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Eskişehirspor, Antalya kampını tamamladı

17.01.2021 15:21 | Son Güncelleme: 17.01.2021 15:25
Eskişehirspor, Antalya kampını tamamladı

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor ikinci devre hazırlıkları için Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirdiği kampı tamamladı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor ikinci devre hazırlıkları için Antalya'nın Manavgat ilçesinde gerçekleştirdiği kampı tamamladı.

TFF 1'inci Lig'in ilk yarısını 3 puanla son sırada tamamlayan Eskişehirspor, ikinci yarı için Manavgat ilçesi Side turizm merkezinde bulunan bir otelde 11 Ocak'ta başladığı kampı tamamladı. Eskişehirspor sezona teknik direktör olarak Mustafa Özer'le başlarken, alınan kötü sonuçlardan sonra takımın başına İlhan Var getirildi. Ligin ilk yarısında son sıradan kurtulamayan ekipte İlhan Var'ın da sözleşmesi feshedildi.

Bir yandan teknik direktör arayışlarını sürdüren Eskişehirspor, bir yandan da 23 Ocak'ta başlayacak ikinci yarı öncesi takımı altyapı antrenörleri nezaretinde bir haftalık kampı gerçekleştirdi. Kampta futbolcular teknik ve taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı. Eskişehirspor, ligde 23 Ocak'ta kendi sahasında Ankaraspor'la karşılaşacak.


Eskişehirspor, Antalya kampını tamamladı
Eskişehirspor, Antalya kampını tamamladı
Eskişehirspor, Antalya kampını tamamladı
Eskişehirspor, Antalya kampını tamamladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mithat ABAKAN

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