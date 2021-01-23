Eskişehirspor-Ankaraspor maçının ardından
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Eskişehirspor-Ankaraspor maçının ardından

23.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:40
Eskişehirspor-Ankaraspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Ankaraspor ile 0-0 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Yasin Söğüt, "Sahaya kazanmak için çıktık ama olmadı.

TFF 1. Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Ankaraspor ile 0-0 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik sorumlusu Yasin Söğüt, "Sahaya kazanmak için çıktık ama olmadı." dedi.

Söğüt, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya önde oyun kurma planıyla çıktıklarını söyledi.

Pozisyon üretmek istediklerini ancak yapamadıklarını dile getiren Söğüt, "Daha sonra oyunu ikinci bölgeye yığdık. Mücadele ettik. Rakibimize hiç pozisyon vermedik. Maçı bize getirecek pozisyonlar oluştu. Sahaya kazanmak için çıktık ama olmadı. İlerideki maçlara bakacağız. Bugünkü oyun ve mücadeleden memnunuz." diye konuştu.

Mehmet Ak: "Bir uyum sürecindeyiz"

Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, ligin ikinci yarısına 3 puanla başlamak için sahaya çıktıklarını ifade etti.

Karşılaşmada erken gol bulmak için çabaladıklarını anlatan Ak, şunları kaydetti:

"İki net gol pozisyonumuz vardı ama değerlendiremedik. Rakibimiz ikinci devrede pozisyonlar yakaladı. Yeni transferlerimiz var. Altı transferimizi ilk 11'de oynattık. Bir uyum sürecindeyiz. Giderek üzerine koyan bir oyun anlayışımızın olmasını istiyoruz. Sezonun ikinci yarısına üç puanla başlamak istiyorduk ama bir puan aldık. Önümüzdeki süreci daha iyi değerlendirmek istiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Fuat Oktay Yaşar Güler Enis Berberoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Fatih Terim Ali Şansalan Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Rusya Cinayet Otomobil Mesut Özil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Eskişehirspor-Ankaraspor maçının ardından - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.1.2021 18:48:33. #1.16#
title