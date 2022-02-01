Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor, pazar günü evinde oynayacağı Amedspor maçı hazırlıklarına başladı.

Eskişehirspor, pazar günü evinde oynayacağı Amedspor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig'in 24. haftasında Amedspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor, maç hazırlıklarına başladı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Suat Kaya yönetiminde başlayan antrenmanda Eskişehirsporlu oyuncular, gruplar halinde fitness salonunda çalışmalarını tamamladı. Hazırlıklara yarın öğle saatlerindeki antrenmanla devam etmeyi planlayan Eskişehirspor, Amedspor ile 6 Şubat Pazar günü saat 13.00'te kendi evinde karşılaşacak. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı

Eskişehirspor, Amedspor maçı hazırlıklarına başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Amedspor, Pazar, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title