Eskişehirspor Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı
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Eskişehirspor Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eskişehirspor Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı

Eskişehirspor, TFF 1. Lig 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı.

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Eskişehirspor, TFF 1. Lig 28. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı.

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Es-Es'li oyuncular ısınmanın ardından pas, koordinasyon ve taktik çalıştı. Teknik Direktör Cengiz Seçsev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ardından Eskişehirspor kafilesi, öğleden sonra maçın oynanacağı İzmir'e hareket edecek. Karşılaşma öncesinde Eskişehirspor 8 puan ile ligde son sırada yer alırken, Altınordu ise 49 puanla 5'inci sırada bulunuyor. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor Altınordu maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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