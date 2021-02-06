Eskişehirspor-Altay maçının ardından
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Eskişehirspor-Altay maçının ardından

06.02.2021 18:31 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:34
Eskişehirspor-Altay maçının ardından

TFF 1. Lig 20. hafta mücadelesinde konuk ettiği Altay'a 5-0 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü Cengiz Seçsev, rakip takımın tecrübesiyle sonuca gittiğini söyledi.

TFF 1. Lig 20. hafta mücadelesinde konuk ettiği Altay'a 5-0 yenilen Eskişehirspor'un teknik direktörü Cengiz Seçsev, rakip takımın tecrübesiyle sonuca gittiğini söyledi.

Seçsev, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, siyah-kırmızılı takımın başında ilk kez sahaya çıktığını hatırlattı.

Eskişehirspor'un önde oyun kurmasını amaçladıklarını ifade eden Seçsev, "Karşılaşmanın ilk 10 dakikasında kötü bir başlangıç yaptık. Daha sonra düzelttik. Gol yedikten sonra girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Altay takımı tecrübesiyle golleri buldu. Önemli olan futbolcularımızın tecrübe kazanmalarıdır. Hedefimiz budur. Altay'ı mücadelesinden dolayı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Tavur: "Altay büyük bir camia"

Altay Antrenörü Hüseyin Tavur, galibiyetten dolayı oyuncularını tebrik etti.

Eskişehirspor maçı öncesi son 3 karşılaşmayı kaybettiklerini aktaran Tavur, "Maçtan önce oyuncularla toplantı yaptık. Geçmişe sünger çekip, yeni bir sayfa açmayı hedefledik. Galibiyet alarak yolumuza devam ediyoruz. Altay büyük bir camia. Bu oyuncular Altay'ı Süper Lig'e çıkartacaktır. Eskişehirspor'u mücadelesinden dolayı kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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