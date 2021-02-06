Eskişehirspor-Altay: 0-5
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Eskişehirspor-Altay: 0-5

06.02.2021 17:58 | Son Güncelleme: 06.02.2021 18:02
Eskişehirspor-Altay: 0-5

STAT: Yeni EskişehirHAKEMLER: Burak Pakkan, Kemal Elmas, Nurettin Dinçer DemirESKİŞEHİRSPOR: Melih - Furgan (Dk. 64 Onur), Bedirhan, Talha (Dk. 34 Alperen)(Dk. 64 Uğurcan), Kaan (Dk. 64 Sholaja), Erdal, Buğra, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Berkay.ALTAY: Stackhowiak - Kappel (Dk. 67 Regattin), Paixao (Dk.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Burak Pakkan, Kemal Elmas, Nurettin Dinçer Demir

ESKİŞEHİRSPOR: Melih - Furgan (Dk. 64 Onur), Bedirhan, Talha (Dk. 34 Alperen)(Dk. 64 Uğurcan), Kaan (Dk. 64 Sholaja), Erdal, Buğra, Furkan, Mehmet, Mevlüt, Berkay.ALTAY: Stackhowiak - Kappel (Dk. 67 Regattin), Paixao (Dk. 87 Kazım), Çağlar, Mehmet, Murat (Dk. 78 Eren), Thiam, Deniz (Dk. 67 Erhan), Zeki, Mossoro (Dk. 78 İbrahim), CebrailSARI KARTLAR: Thiam, Eren (Altay) - Bedirhan (Eskişehirspor)GOLLER: Dk.14 Kappel, Dk. 48 ve Dk. 75 (P) Paixao, Dk. 86 Erhan Dk. 90 Kazım (Altay)

TFF 1'inci Lig'in 20'nci haftasında Eskişehirspor, evinde konuk ettiği Altay'a 5-0 mağlup oldu.12'nci dakikada Paixao'nun ceza sahasına ortasına Kappel kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına geri döndü.14'üncü dakikada ceza sahasında Paixao'nun şutu kaleci Melih'ten döndü, pozisyonu iyi takip eden Kappel, topu ağlara gönderdi: 0-1.25'inci dakikada Furgan'ın ceza sahası sağ çaprazdan sert şutu az farkla dışarı çıktı.48'inci dakikada sağdan gelen ortaya altı pas üzerinde kafasını uzatan Paixao topu ağlara gönderdi: 0-2.75'inci dakikada Erhan'ın ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Paixao gole çevirdi: 0-3.86'ncı dakikada Erhan, çalımlarla ceza sahasına girip, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi: 0-4.

90'ıncı dakikada Kazım, ara pasla ceza sahasına girdi, kaleciyi çalımlayıp topu boş kaleye gönderdi: 0-5.


- Eskişehir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin ÖZMEN

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