Eskişehirspor-Adanaspor maçının ardından



Hakan TÜRKTAN ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİRSPOR'un kendi sahasında Adanaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından her iki takımın teknik direktörü düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.



Eskişehirspor Teknik Direktörü Yücel İldiz, yakaladıkları fırsatları gole çeviremediklerini söyledi. Üzgün olduklarını ifade eden ildiz şöyle konuştu



Mutlak kazanmak için çıktığımız bir müsabakaydı ki oyuna gayet iyi başladık. Golü bulduk. Golleri bulabilirdik. Bir anlık hatamızdan gol yedik. O ara biraz oyunumuz bozulur gibi oldu. Bütün bunlara rağmen devre sonuna kadar yine gol kovalamaya devam ettik. İkinci yarıda hemen hemen rakip ceza alınanda geçen bir mücadele ama bir futbol maçında tabi çok isteyebiliriz, istedik de ama bu kadar gol kaçırmayacaksınız. Hakikaten futbol netice oyunu biliyorsunuz. Bu nedenle maçın başından sonuna kadar inanılmaz goller kaçırdık. Rakibimizin çok pozisyonu yoktu ama kalemize iki ya da üç defa geldiler. Ama ikisi gol oldu maalesef. Hiç eklemediğimiz bir mağlubiyetti. Başka etkenler var mıydı Vardı. Eksikliklerimiz var mıydı Vardı. Yönetimin etkisi var mıydı Hep söylüyorum, biz nasıl kendimizi analiz ediyorsak diğer arkadaşlarımız da yönetenlerin de etmesi lazım. Ama bunlar hiç sorun değil. Asıl şey bizim maçın başından sonuna kadar tüm iyi niyetimize rağmen hakikaten beceriksizliğimiz,şansızlığımız hepsi bir yere koyacak olursak inanılmaz goller kaçırarak müsabakayı bitirdik. Tabi ki çok üzgünüz.



'KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUM'



Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü de zor bir deplasmandan önemli bir 3 puan aldıklarını belirtti. Karşılaşmayı daha farklı da kazanabileceklerini söyleyen Özköylü şu ifadeleri kullandı



Çok zor bir deplasman. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağımızı biliyorduk. Ligin geride kalan kısmında Adanaspor deplasmanda 7 tane maç oynamış. Bunlardan sadece 2 tane beraberlik alabilmiş. 2 gol atabilmiş, 14 gol yemiş. Böylesine olumsuz bir deplasman karnesiyle beraber bugün buradaydık. Takımla bugün 11'inci günümüzü geçiriyoruz. Bu sürede gördüğümüz eksiklikleri tamamlama noktasında şu an için yapabildiğimiz en büyük şey, takımın enerjisini yükseltmek. Bu kaliteli kadronun neler yapabileceğini onlara göstermek. Taktiksel olarak bir takım şeyler yapmak istiyorsunuz ama bunların hemen istediğiniz hale gelmesi çok kolay olmuyor. 11 günde hiçbir şeyi halledemezsiniz. Ama bizim için çok önemli bir sürece giriyoruz. 10-15 günlük bir kamp dönemimiz olacak. Bu galibiyetin morali ve motivasyonu, bize çok büyük enerji katacak. Buna inanıyorum. Evet maç içerisinde özellikle o ilk 15 dakika direncin karşılığını veremedik. Oynamalarına çok müsade ettik, hiç istemediğimiz şeyler yaptık. Neticesinde mağlup duruma düştük. Daha sonra dengeledik, golü attık. Üçüncü golü de atabilirdik, oyun her iki tarafa da gidebilirdi. Onlar da kazanabilirdi, iyi pozisyonları var. Bizde kazanacak daha çok pozisyon bulduk. Netice olarak önemli olan kazanmaktı. Kazandığımız için çok mutluyum. Ciddi bir direnç kurduk, sahada iyi bir mücadele ortaya koyduk. Bütün eksikliklerimize rağmen bugün galip gelerek, çok önemli bir rakibi sahasında bu kadar seyircisinin önünde yenmek, bizim adımıza çok mühim bir iş. Bunu başardık.



'OYUNCULARIMIZA YERE YATIN DEMEDİK'



Teknik direktör Özköylü, bir gazetecinin maç sırasında oyuncularının sürekli yere yattığını söylemesi üzerine Hepsinde müdahale ve sakatlık var. Biz oyuncularımızın hiçbirine yatın demedik. Deplasmanda oynuyorsunuz, bu kadar baskı yemişsiniz, Eskişehirspor olsa, yatmayacak mı Bunu bu ligde herkes yapıyor. Bence doğru değil. Allah yukarıda şahidim. İnanın, hiçbir oyuncuma 'yere yatın, vakit geçirin' demedim. Ama sakatlık oldu, oyuncu düşmüştür, oyuncu o anda yorgundu, tabii ki kalkmaz. Öndesin, bazı şeyleri burada kullanmanız gerekecek. Bunu her takım yapıyor. Bu anlamda hiçbir art niyetimiz yok. Bunu lütfen bilmiş olun diye konuştu.



FOTOĞRAFLI