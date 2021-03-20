Eskişehirspor-Adana Demirspor maçının ardından
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Eskişehirspor-Adana Demirspor maçının ardından

20.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 20.03.2021 18:42
Eskişehirspor-Adana Demirspor maçının ardından

TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik direktörü Cengiz Seçsev, çekişmeli bir karşılaşma oynandığını söyledi.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'la 1-1 berabere kalan Eskişehirspor'un teknik direktörü Cengiz Seçsev, çekişmeli bir karşılaşma oynandığını söyledi.

Seçsev, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Eskişehirspor'un sıkıntılı şartlarda maçlara hazırlandığını belirterek, oyuncularının zoru kolaya çevirmek için çabaladığını dile getirdi.

Eskişehirspor armasının büyüklüğünü gösterdiklerini anlatan Seçsev, "Oyuncularım her zaman iyi mücadele ediyor. İnşallah Eskişehirspor bundan daha yukarıya taşır kendini. Rakibimizi kutluyorum. Ağır bir sahada her iki takım da iyi mücadele etti. Korner atarken hata yaptık ve golü yedik. Daha sonra gole tepki verip, skoru bulduk." diye konuştu.

Aybaba: "Bu maç ders olsun"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, hedefi olmayan takımlara karşı baskılı oynayıp, golü erken bulmaları gerektiğini belirtti.

Vasat bir oyun sergilediklerini aktaran Aybaba, "Daha önce öne geçebilseydik, rakip öne çıkacaktı ve daha çok pozisyon bulacaktık. Bu kadar basit gol yememeliyiz. Bu maç ders olsun. Önümüzde 7 maç var. Konsantrasyonumuzu yükselterek çalışacağız. Hedefimize doğru emin adımlarla ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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