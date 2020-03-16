Eskişehirspor Adana Demirspor maçı öncesinde stadyum ilaçlandı Bu akşam Yeni Eskişehir Stadyumunda oynanacak olan Eskişehirspor-Adana Demirspor müsabakası öncesinde Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koronavirüse tedbir amaçlı stadyum ilaçlandı.

Bu akşam Yeni Eskişehir Stadyumunda oynanacak olan Eskişehirspor-Adana Demirspor müsabakası öncesinde Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından koronavirüse tedbir amaçlı stadyum ilaçlandı.



TFF 1. Lig'in 28. haftasında Eskişehirspor Adana Demirspor'u ağırlayacak. Korona tehlikesi sebebiyle Türkiye Futbol Federasyonun (TFF) almış olduğu karardan dolayı seyircisiz oynanacak olan maç öncesinde stadyumda detaylı bir temizlik yapıldı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından stadyumda ilaçlama çalışmaları yapıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İl Müdürlüğü yetkilileri, "Koronavirüs önlemleri kapsamında müdürlüğümüzce seyircisiz oynanacak olan Eskişehirspor-Adana Demirspor maçı öncesinde Yeni Eskişehir Stadyumunda, Eskişehirspor ve misafir takım soyunma odaları, sağlıkçı ve yedek kulübeleri, devlet protokol locası ve görevli personel alanlarının dezenfektasyon işlemleri yapıldı" ifadelerine yer verildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA