Eskişehirspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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Eskişehirspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

19.03.2021 17:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 17:28
Eskişehirspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Eskişehirspor hazırlıklarını tamamladı.

Saat 15.00'de Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Teknik Direktör Cengiz Seçsev ve ekibi yönetiminde başlayan antrenmanda pas ve koordinasyon çalışmaları gerçekleşti. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda 20 Mart Cumartesi günü saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmayı Burak Pakkan yönetecek. - ESKİŞEHİR

Eskişehirspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Eskişehirspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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