Eskişehirspor'a teknik direktör dayanmıyor
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Eskişehirspor'a teknik direktör dayanmıyor

05.01.2021 10:29 | Son Güncelleme: 05.01.2021 10:33
Eskişehirspor'a teknik direktör dayanmıyor

Eskişehirspor, 2016-2017 sezonundan itibaren mücadele ettiği TFF 1. Lig'de 9 kez teknik direktör değişikliği yaptı.

Eskişehirspor, 2016-2017 sezonundan itibaren mücadele ettiği TFF 1. Lig'de 9 kez teknik direktör değişikliği yaptı.

Süper Lig'den 2015-2016 sezonunda düşen siyah-kırmızılı takım, TFF 1. Lig'e teknik direktör Alpay Özalan yönetiminde başladı.

Eskişehirspor'un başında 19 maça çıkan Özalan'la yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar takımı Mustafa Denizli çalıştırdı. Siyah-kırmızılılar, Denizli yönetiminde 16 müsabakaya çıktı.

2017-2018 sezonunun ilk 6 haftasında Sergen Yalçın, 23 karşılaşmada Yücel İldiz, son 5 maçta da Yılmaz Vural görev aldı. Siyah-kırmızılılar böylece 2017-2018 sezonunda 3 teknik adamla çalıştı.

Fuat Çapa 401 gün görevini sürdürdü

Eskişehir temsilcisi 2018-2019 sezonunda ise teknik direktörlük görevi için Fuat Çapa ile anlaşma sağladı. Siyah-kırmızılı takımın başında 38 maça çıkan ve görevi 401 gün süren Çapa'nın yerine 2019-2020 sezonunda Coşkun Demirbakan getirildi.

13 karşılaşmanın ardından görevinden ayrılan Demirbakan'ın yerine ise aynı sezon Mustafa Özer ile anlaşıldı. Özer'in görevine ise 2020-2021 sezonun 4. haftasının ardından son verilerek İlhan Var'la anlaşma yapıldı.

Beypiliç Boluspor'a dün iç sahada 2-0 yenilen Eskişehirspor, İlhan Var'la da yollarını ayırdı. Var, son 5 sezonda siyah-kırmızılı ekibin çalıştığı 9'uncu isim oldu.

18 takımlı ligde 3 puanla son sırada bulanan Eskişehirspor'da yeni teknik direktörün önümüzdeki günlerde belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

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