Eskişehirspor: 6-3
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Eskişehirspor: 6-3

Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ - Haberler | Spor
Eskişehirspor: 6-3

STAT: Bornova Aziz KocaoğluHAKEMLER: Emre Malok (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Mert Bulut (xx)ALTINORDU: Erhan (xxx) - Rahmi (xx), Kahraman (xxx), Yusufcan (xx) (Dk. 46 Burak xx), Ahmet İlhan (xxx) (Dk. 60 Emre Nefiz xx), Metehan (xxx), Muzaffer (xxx), Furkan (xx), Recep (xx) (Dk.

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Emre Malok (xx), Ömer Tevfik Özkoç (xx), Mert Bulut (xx)

ALTINORDU: Erhan (xxx) - Rahmi (xx), Kahraman (xxx), Yusufcan (xx) (Dk. 46 Burak xx), Ahmet İlhan (xxx) (Dk. 60 Emre Nefiz xx), Metehan (xxx), Muzaffer (xxx), Furkan (xx), Recep (xx) (Dk. 78 Şeref x), Ahmet Dereli (xxxx) (Dk. 80 Hüsamettin x), Enis (xx) (Dk. 60 Emre Çeltik x)ESKİŞEHİRSPOR: Cengiz (x) - Bedirhan (xx), Arda (x) (Dk. 42 Bartu x), Emir (x), Furgan (x) (Dk. 67 Onurhan x), Talha (xx) (Dk. 68 Onur Arı x), Furkan (x), Selman (x) (Dk. 87 Utku), Atilla (x) (Dk. 68 Uğurcan xx), Doğukan (x), Halil (xx)GOLLER: Dk. 2, Dk. 32, Dk. 37 ve Dk. 77 Ahmet Dereli, Dk. 30 Muzaffer, Dk. 89 Burak (Altınordu) - Dk. 65 Halil, Dk. 80 ve Dk. 90+2 Uğurcan (Eskişehirspor)KIRMIZI KART: Dk. 82 Emir (Eskişehirspor)SARI KARTLAR: Yusufcan, Ahmet Dereli (Altınordu) - Emir, Bartu (Eskişehirspor)

Spor Toto 1'inci Lig'de Süper Lig hedefini sürdürmek isteyen Atınordu, evinde Eskişehirspor'u 6-3 yenerek zirve yarışında puan kaybetmedi. Eskişehirspor ise alınan bu sonucun ardından resmen küme düştü. Maçın ardından büyük üzüntü yaşayan Eskişehirsporlu futbolcuları, Altınordulu meslektaşları teselli etti. Oynadığı 28 müsabakada sadece 1 galibiyet alıp 8 puan toplayabilen Eskişehirspor, gelecek sezon Misli.com 2'nci Lig'de mücadele edecek. Altınordu'nun gollerini Ahmet Dereli (4), Muzaffer ve Burak atarken, Eskişehirspor'da Halil ile Uğurcan (2) takımının sayılarını kaydetti.2'nci dakikada Altınordu gol perdesini açtı. Ahmet İlhan Özek'in sağdan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ahmet Dereli topu ağlara gönderdi: 1-0.30'uncu dakikada kırmızı-lacivertliler farkı 2'ye çıkardı. Metehan'ın soldan ceza sahası içine yaptığı ortada topa sahip olan Muzaffer meşin yuvarlağı kaleye yolladı: 2-0.32'nci dakikada Altınordu golleri üçledi. Enis Destan sağ kanattan korner çizgisine kadar indi. Enis Destan'ın pasında topla buluşan Ahmet Dereli, topu ağlarla buluşturdu: 3-0.37'nci dakikada topla ceza sahasına kadar giren Ahmet Dereli, kalecinin yanından topu kaleye gönderdi: 4-0.55'inci dakikada Eskişehirspor mutlak golü kaçırdı. Halil'in sağ kanattan yerden ortasında Atilla topu altı pas üzerinden boş kale yerine auta yolladı.  65'inci dakikada hızlı gelişen Eskişehirspor atağında sağ çaprazda topla buluşan Halil sert bir şutla kaleci Erhan'ı mağlup etti: 4-1.77'nci dakikada Altınordu 5'inci golü attı. Metehan'ın ara pasında sol kanattan ceza sahasına sokulan Ahmet Dereli kaleci ile karşı karşıya pozisyonda plasesini yaptı: 5-1.80'inci dakikada Eskişehirspor farkı 3'e indirdi. Topuk pasını iyi kontrol eden Uğurcan düzgün bir vuruşla köşeyi buldu: 5-2.82'nci dakikada Eskişehirspor 10 kişi kaldı. Son adam olarak kalan Burak'ı düşüren Emir direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.89'uncu dakikada Metehan'ın yerden pasında topa gelişine vuran Burak durumu 6-2'ye getirdi.

90+2'nci dakikada Onur'un pasında topla buluşan Uğurcan maçın skorunu belirledi: 6-3.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur ATIŞ

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