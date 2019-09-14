Eskişehirspor: 4-1

14.09.2019 21:05

STAT: Bornova Aziz Kocaoğlu

HAKEMLER: Murat Erdoğan (xx), Mehmet Emin Tuğral (xx), Ali Can Alp (xx)

ALTINORDU: Erhan (xxx) - Kerim (xxx), Ravil (xxx), Sinan (xxx), Ali Mert (xx), Oğulcan (xxx), Atakan (xx), Egehan (xx) (Dk. 46 Burak xxx), Berkay (xx), Anıl (xxxx), Ersel (x) (Dk. 46 Yasin xx)

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem (x) – Bedirhan (xx), Sezgin (x), Erdal (xx), Cemali (x), Mehmet (xx), Issah (x), Milinkovic (x) (Dk. 86 Ferhat), Sissoko (xx), Sekidika (x), Emre (x) (Dk. 63 Halil x )

GOLLER: Dk. 8 Sinan, Dk. 77, Dk. 80 Anıl, Dk. 82 Burak (Altınordu), Dk. 74 Halil (Eskişehirspor)

KIRMIZI KART: Dk. 76 Issah (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Ersel, Oğulcan, Yasin (Altınordu), Erdal, Issah, Ekrem (Eskişehirspor)

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 haftada sadece 1 puan toplayabilen Altınordu, evinde Eskişehirspor karşısında farklı galip gelirken, ev sahibi ekibin kalecisi Erhan kurtardığı iki penaltıyla maça damga vurdu: 4-1. Kırmızı-lacivertliler maçın 8'inci dakikada Sinan'la gol perdesini açtı. Altınordu kalecisi Erhan önce 16'ncı dakikada Emre'nin ardından 38'inci dakikada Sissoko'nun penaltı atışlarını çıkardı ve ilk yarı İzmir ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı. Eskişehirspor 74'te Halil'le beraberliği yakaladı ancak 2 dakika sonra Issah kırmızı kart gördü. Eskişehirspor'un 10 kişi kalmasıyla coşan Altınordu 77 ve 80'inci dakikalarda Anıl ve 82'nci dakikada Burak'ın golleriyle farka koştu.

2'nci dakikada Egehan'ın pasıyla ceza sahasına sokulan Anıl'ın şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta gitti.

8'inci dakikada Berkay'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağa kafayla dokunan Sinan, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0.

16'ncı dakikada Ali Mert'in ceza sahası içinde Emre'ye yaptığı müdahalenin ardından hakem Eskişehirspor lehine penaltı noktasını gösterdi. Emre'nin kullandığı penaltıyı kaleci Erhan çıkardı.

21'inci dakikada Altınordu savunma arkasına atılan topla kaleci Erhan kafasıyla topu uzaklaştırmak istedi. Topu önünde bulan Sissoko, boş kaleye şutunu çekti ancak çerçeveyi bulamadı.

23'üncü dakikada Berkay'ın kornerden doldurduğu topa müsait pozisyonda kafayı vuran Kerim, meşin yuvarlağı direğin dibinden auta yolladı.

26'ncı dakikada Cemali soldan kesti, kale önünde Emre'nin vurduğu kafa vuruşunda kaleci Erhan topu direğin dibinden kornere çeldi.

38'inci dakikada Milinkovic'in şutunda top ceza sahasında Oğulcan'ın eline çarpınca hakem bir Eskişehirspor lehine ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Sissoko'nun kullandığı penaltı atışında kaleci Erhan bir kez daha gole izin vermedi.

59'uncu dakikada Sissoko'nun şutunda savunmadan seken topu önünde bulan Emre'nin bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

74'üncü dakikada Sissoko'nun ara pasında topla buluşan Halil İbrahim, kaleci Erhan'ı geçip vurdu ve takımına eşitliği getiren golü kaydetti: 1-1.

77'nci dakikada Atakan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Anıl'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1.

80'inci dakikada topla beraber son çizgiye giren Atakan, kale önündeki Anıl'a çıkardı. Anıl da meşin yuvarlağı boş ağlara yolladı: 3-1.

82'nci dakikada Yasin'in ara pasında ceza sahasına giren Burak İnce, rakibin, geçip şutunu çıkardı ve ağları havalandırdı: 4-1.

Kaynak: DHA