Eskişehirspor 22 maç sonra kalesini gole kapattı

23.09.2019 12:05

Ligin 5. haftasında Menemenspor'u 3-0 mağlup eden Eskişehirspor, geçen sezonla birlikte 22 maç aradan sonra kalesini gole kapattı.

Eskişehirspor, TFF 1. Lig'in 5. haftasında Menemenspor'u 3-0 mağlup ederek bu sezon ilk galibiyetini elde etti. Son dönemlerde sıkıntılı bir süreçten geçen siyah-kırmızılı ekip, hazırlık maçlarıyla birlikte 23 maç aradan sonra kalesini gole kapatmayı başardı. Eskişehir temsilcisi, en son geçen sezon Karabükspor'u 4-0 mağlup ettiği maçta gol yememişti. Bu maçın ardından kalesini gole kapatamayan Eskişehirspor, toplamda 47 gol yedi.

Es-Es bu maçlarda rakip fileleri ise 33 kez havalandırdı.

(İHA)

Kaynak: İHA