Eskişehirspor 2. Lig'e düştü!

TFF 1. Lig'in 28. hafta maçında Eskişehirspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 6-3'lik skorla mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 28. hafta maçında Eskişehirspor'u konuk eden Altınordu, rakibini 6-3'lik skorla mağlup etti. Alınan bu sonucun ardından ligde bitime 6 hafta kala Eskişehirspor, 2. Lig'e düştü.

Maçtan dakikalar

2. dakikada Ahmet İlhan Özek'in sağdan yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Ahmet Dereli topu ağlara gönderdi. 1-0

30. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun soldan ceza sahası içine yaptığı ortada topa sahip olan Muzaffer Kocaer meşin yuvarlağı kaleye yolladı. 2-0

32. dakikada Enis Destan sağ kanattan korner çizgisine kadar indi. Enis Destan'ın pasında topla buluşan Ahmet Dereli, topu ağlarla buluşturdu. 3-0

37. dakikada topla ceza sahasına kadar giren Ahmet Dereli, kalecinin yanından topu kaleye gönderdi. 4-0

65. dakikada hızlı gelişen Eskişehirspor atağında Bedirhan Altunbaş'ın pasında İbrahim Halil Öner, topu kaleye gönderdi. 4-1

77. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun pasında kale önünde topla buluşan Ahmet Dereli'nin şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-1

80. dakikada hızlı gelişen atakta ceza sahası içinde topla buluşan Uğur Can Semizoğlu, topu kalecinin yanından kaleye yolladı. 5-2

89. dakikada rakibinden topu kapan Burak İnce, çektiği şutla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 6-2

90+2. dakikada Onur Arı'nın pasında topla buluşan Uğur Can Semizoğlu, topu filelerle buluşturdu. 6-3

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Emre Malok xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Mert Bulut xx

Altınordu: Erhan Erentürk xx, Kahraman Demirtaş xx, Yusuf Can Esendemir xx (Burak İnce dk. 46 x), Rahmi Salih Kaya xx, Muzaffer Kocaer xxx, Metehan Mimaroğlu xx, Ahmet İlhan Özek xx (Emre Çeltik dk. 61 x), Furkan Çil xx, Recep Aydın xx, Ahmet Dereli xxxx, Enis Destan xx (Emre Nefiz dk. 61 x)

Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Yiğithan Güveli, Hüsamettin Yener, Şeref Özcan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Eskişehirspor: Cengiz Alp Köseer x, Bedirhan Altunbaş x, Arda Okumuş x (Bartu Göçmen dk. 42 x), Emir Yıldız x, Furgan Polat x (Onurhan Uyanık dk. 68 x), Talha Erdoğan x (Onur Arı dk. 68 x), Furkan Balaban x, Necati Atilla Karaca x (Uğur Can Semizoğlu dk. 69 x), Selman Çiftkanatlı x (Utku Kızılkaya dk. 87 ?), Doğukan Ünal xx, İbrahim Halil Öner x

Yedekler: Mehmet Uğur, Eray Ertorun, Bedirhan Akçay, Göktuğ Kaan Ünüvar, Cemal Yener Eren

Teknik Direktör: Cengiz Seçsev

Goller: Ahmet Dereli (dk. 2, 32, 37 ve 77), Muzaffer Kocaer (dk. 30), Burak İnce (dk. 89) (Altınordu), İbrahim Halil Öner (dk. 65), Uğur Can Semizoğlu (dk. 80 ve 90+2) (Eskişehirspor)

Kırmızı kart: Emir Yıldız (dk. 83) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Yusuf Can Esendemir, Ahmet Dereli (Altınordu), Bartu Göçmen (Eskişehirspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı