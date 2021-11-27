Eskişehirspor: 2-1 - Haberler Spor
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Eskişehirspor: 2-1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Eskişehirspor: 2-1

STAT: 1 EylülHAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Mehmet Dura (xx), Salih Burak Demirel (xx)UŞAK SPOR: Umut (xxx) - Mete (xx), Kerem (xxx), Emre Can (xx) (Dk. 46 Sertan x), Canberk (xxx), Ömer (x) (Dk. 39 Onurcan x), Enes (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 68 Tayyip x), Resul (xx), Yasin (xxx) (Dk.

UŞAK (DHA) - STAT: 1 Eylül

HAKEMLER: Efe Tanrıverdi (xx), Mehmet Dura (xx), Salih Burak Demirel (xx)

UŞAK SPOR: Umut (xxx) - Mete (xx), Kerem (xxx), Emre Can (xx) (Dk. 46 Sertan x), Canberk (xxx), Ömer (x) (Dk. 39 Onurcan x), Enes (xxx), Mehmet (xxx) (Dk. 68 Tayyip x), Resul (xx), Yasin (xxx) (Dk. 89 Berkay), Noyan (xxx) (Dk. 89 İbrahim)

ESKİŞEHİRSPOR: Alp (x) - Muhammet (x) (Dk. 46 Cihangir x), Arda (xx), Eray (x), Bartu (xx), Ulaş (x), Tolga (x) (Dk. 59 Ayhan x), Buğra (x) (Dk. 46 Onur Bayramoğlu x), Hakkı (x) (Dk. 59 Eren x) (Dk. 82 Hasan Alp), Onur Arı (xx), Onurhan (x)

GOLLER: Dk. 44 Yasin, Dk. 77 (P) Tayyip (Uşakspor), Dk. 90 Onur Arı (Eskişehirspor)

SARI KARTLAR: Kerem, Resul (Uşakspor), Buğra, Eray, Cihangir, Onur Arı (Eskişehirspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Ankara Demirspor'la golsüz berabere kalan Uşakspor, sahasında düşme hattında bulunan Eskişehirspor'u 2-1 yenmeyi başardı. Uşakspor gol perdesini 44'üncü dakikada Yasin'le açtı ve ilk yarıyı 1-0'lık önde tamamladı. Uşakspor 77'nci dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı gole çeviren Tayyip farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada son sözü 90'ıncı dakikada Eskişehirspor'dan Onur Arı söyledi: 2-1.


- Uşak

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